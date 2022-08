Ook Antwerp krijgt extra rust voor tweeluik tegen Basaksehir: duel met Union verplaatst naar eind augustus

De wedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League tussen Antwerp en Union, op zaterdag 20 augustus in het Bosuilstadion, verhuist zoals verwacht naar een latere datum. Dat heeft kalendermanager Nils Van Brantegem vrijdag gemeld.

Antwerp plaatste zich donderdag voor de laatste voorronde van de Conference League en speelt op donderdagen 18 en 25 augustus tegen het Turkse Basaksehir om een ticket voor de poulefase. RAFC zal zich optimaal kunnen voorbereiden op het belangrijke tweeluik, want de competitiewedstrijd tussendoor tegen Union wordt uitgesteld.

“Naar aanleiding van de sportieve resultaten van Antwerp in de derde voorronde van de Conference League werd in overleg met de rechtenhouder, de clubs en de lokale overheid beslist om de wedstrijd Antwerp - Union van zaterdag 20 augustus 2022 uit te stellen”, klinkt het in een mededeling van kalendermanager Nils Van Brantegem.

Ook geen Anderlecht-Gent

Eerder werd om diezelfde reden al de match van de vijfde speeldag tussen RSC Anderlecht en AA Gent naar een later tijdstip verplaatst. Paars-wit speelt in de laatste voorronde van de Conference League tegen de Zwitsers van Young Boys. Gent kijkt in de laatste voorronde van de Europa League het Cypriotische Omonoia Nicosia in de ogen.

Antwerp en Union halen hun wedstrijd op woensdag 31 augustus (20u30) in, zo deelde de Pro League nog mee. Anderlecht en Gent betreden daags nadien, op donderdag 1 september (20u30), het veld in het Lotto Park.