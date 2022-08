Carl Hoefkens panikeert niet en wil iets rechtzetten in Leuven, mét Noa Lang in de kern: “Hadden we gewonnen, was dit een ander verhaal”

Neen, panikeren doet Hoefkens nog niet. Hij zag dat Club Brugge vorig weekend even goed gewonnen kon hebben van Zulte Waregem. “En dan was dit een totaal ander verhaal”, aldus de coach. En met dat verhaal, bedoelt Hoefkens de druk van buitenaf die stilaan toeneemt nu de motor nog niet aanslaat bij de driedubbele landskampioen. “Ik zie een positieve evolutie, en ook de kleedkamer gelooft in de aanpak die we nu hanteren. We willen hoog pressen en ik vraag enorm veel van mijn verdediging. Op technisch, tactisch en mentaal vlak. Het was niet altijd perfect, maar tegen Zulte Waregem heb ik in grote lijnen het voetbal gezien dat we willen spelen”, aldus Hoefkens.

Maar daar koop je natuurlijk geen punten mee: wordt de druk voor de verplaatsing naar OH Leuven, prima gestart aan de competitie, zo niet een stuk groter? “Dat verandert niets aan de omstandigheden, we moeten elke match winnen. Dat is voor Club Brugge spelen”, aldus Hoefkens. “Tegen wie dan ook. Je merkt dat de verwachtingen groter worden, maar dat verandert voor mij niet veel. De spelers geloven in het verhaal. Drie keer kampioen worden was moeilijk, maar vier keer na elkaar wordt nog moeilijker: dat heb ik altijd gezegd. We willen zo snel mogelijk iets neerzetten en resultaten halen.”

© BELGA

Vraagtekens

Het wordt alleszins uitkijken naar de keuzes van Hoefkens, die Hendry en Balanta vorig weekend passeerde. “Ze hebben de kans gekregen om zich te tonen en te profileren op training. Hun engagement was er, en we gaan zaterdag bekijken of ze in de kern zitten. We moeten als ploeg ook evolueren naar een bepaalde stabiliteit.” Dan is het wél opvallend dat Lang zondag opnieuw op de bus richting Leuven zit. De winger wil vertrekken en heeft last van transferitis: daarom begon hij tegen Essevee op de bank. “Zijn verhaal is er eentje van veel spelers in deze periode, en niet enkel bij Club Brugge. Er zijn veel vraagtekens, bekommernissen. Ook bij Noa. Wij willen dat onze spelers naar de essentie van voetbal gaan, zoals bij kinderen. Plezier maken, beter worden, winnen. Maar als je met al die dingen bezig bent, lukt dat gewoon niet. Dan loopt het niet zoals je zelf wil.”

Ondertussen wordt er nog volop uitgekeken naar versterking, al bleef Hoefkens karig met commentaar over dat onderwerp. “Ik blijf het zeggen: ik focus mij enkel op de spelers die hier aanwezig zijn. Maar Club Brugge zijnde willen we een zo sterk mogelijke ploeg hebben en competitief zijn in eigen land en de Champions League. Dat is noodzakelijk.”