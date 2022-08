Wellicht nog geen basisplaatsen voor Charles De Ketelaere en Divock Origi bij AC Milan: “We moeten ze tijd geven”

Vanaf dit weekend is ook de Serie A terug. Daarin wordt het vooral uitkijken naar AC Milan, bij wie Charles De Ketelaere en Divock Origi zaterdag hun officiële debuut kunnen maken. Op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Udinese (zaterdag om 18u30) sprak coach Stefano Pioli zich uit over de speelkansen van de twee Belgische nieuwkomers.

Stefano Pioli beseft dat de landskampioen nog in opbouw is na een relatief korte voorbereiding. “We gaan sterk staan, maar zullen pas op het veld zien of we beter of minder goed zijn dan vorig seizoen”, aldus Pioli. “Ik zag bij mijn spelers alvast dezelfde drive als vorig jaar: dat geeft me een positief gevoel. Maar niemand is momenteel al aan de top van zijn kunnen, we zijn nog aan het groeien.”

De Italiaanse journalisten vroegen al snel naar de nieuwkomers en hun speelkansen. “De aanvallende nieuwkomers Divock (Origi, red.), Charles (De Ketelaere, red.) en Yacine (Adli, red.) geven me een goed gevoel. Ze hebben goede kwaliteiten en hebben onze aanval compleet gemaakt. Origi lijkt me een complete spits, hij kan ons diepgang bieden en hij weet hoe hij met zijn teamgenoten moet communiceren. Hij zal ons helpen, hij is zeer intelligent, net als Adli en De Ketelaere. We zullen ze wel tijd moeten geven om zich aan te passen, maar ik ben erg blij met wat ze laten zien.”

© ISOPIX

Giroud in de spits, Diaz op 10

Origi en De Ketelaere, allebei nog niet topfit om uiteenlopende redenen, lijken meteen kans te maken op speelminuten, maar op een basisplaats moeten ze normaal gezien nog niet rekenen. “Iedereen is beschikbaar voor morgen behalve Sandro (Tonali, red.)”, aldus Pioli. Dat wil zeggen dat ook de vaste nummer negen Olivier Giroud, die deze week nog met een kleine blessure kampte, erbij zal zijn.

Achter Giroud, op de 10, lijkt Brahim Diaz nog de voorkeur te krijgen op De Ketelaere en Adli. “Als Brahim speelt zal dat zijn omdat ik denk dat hij er beter voor staat dan de anderen voor deze wedstrijd. Hij heeft op dit moment meer ritme. Charles heeft een moeilijke voorbereiding achter de rug om alle redenen die gekend zijn. Ze moeten me elke training bewijzen dat ze basisspelers kunnen zijn op die positie, maar ze kunnen ook alle drie op andere posities spelen.”