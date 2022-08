Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: debuut van Charles De Ketelaere en Amadou Onana, eerste topper in Engeland en Belgenduel in Frankrijk

Koning voetbal is komend weekend he-le-maal terug nu ook de Spaanse en de Italiaanse competitie op gang getrapt worden. Wij selecteerden vijf wedstrijden in het buitenland die u niet mag missen.

1. De vuurdoop van Charles De Ketelaere in San Siro

Hij speelde al in oefenwedstrijden tegen mindere goden, maar dit weekend begint het écht voor Charles De Ketelaere. AC Milan opent de nieuwe competitie thuis tegen Udinese. Voor CDK komt een basisplaats wellicht nog te vroeg, maar volgens Italiaanse media zal onze landgenoot in de tweede helft wel invallen. Ook Divock Origi zou kunnen debuteren, al is hij na blessureleed nog niet in staat om veel minuten te maken, en Alexis Saelemaekers begint al aan zijn derde seizoen bij de Rossoneri.

Zaterdag 18u30: AC Milan - Udinese

© ISOPIX

2. Het debuut van Amadou Onana in de Premier League

De transfer van Amadou Onana naar Everton is nog een pak verser dan die van De Ketelaere. Everton had liefst 40 miljoen euro over voor de 20-jarige middenvelder en stelde hem begin deze week. Wellicht mag Onana zaterdag op het veld van Aston Villa al zijn eerste speelminuten maken. Benieuwd wat hij kan in de Premier League.

Zaterdag 13u30: Aston Villa -Everton

© Everton FC

3. De eerste topper in Engeland

Nog in Engeland: op de tweede speeldag al een eerste topper. Chelsea en Tottenham wonnen vorige week allebei hun openingswedstrijd. De Spurs wachten al sinds 2008 op een prijs en hebben dit seizoen goeie hoop om nog eens toe te slaan. Bij Chelsea is het vooral uitkijken naar nieuwkomers Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly. The Blues gaan uiteraard ook weer op jacht naar een prijs na de twee verloren bekerfinales van vorig seizoen.

Zondag 17u30: Chelsea - Tottenham

© AP

4. Het Belgenduel in Frankrijk: Clement en Matazo ontvangen Theate en Doku

Philippe Clement geeft Eliot Matazo (20) dit seizoen het volle vertrouwen bij de Monegasken, bij Rennes moet topaankoop Arthur Theate (22) de leider in de defensie worden en hoopt Jérémy Doku (20) - na een verloren jaar door blessureleed - opnieuw zijn flitsen te tonen. Rennes en Theate namen vorig weekend een valse start door met 0-1 te verliezen van Lorient na een owngoal van de Rode Duivel, Monaco heeft een Champions League-kater door te spoelen. Zaterdag staan Monaco en Rennes tegenover elkaar.

Zaterdag 17u00: AS Monaco - Stade Rennes

© PRESSE SPORTS

5. De volgende droom van Cyriel Dessers

Zondag moeten we toch ook nog even terug naar Italië, voor het debuut van Cyriel Dessers (27) in de Serie A bij promovendus Cremonese. Dessers maakte begin deze week de overstap van Genk voor 6,5 miljoen euro. Hij komt terecht bij een kleine club die dit seizoen voor het eerst sinds 1996 op het hoogste niveau in Italië uitkomt. Mogelijk komt de spits meteen aan de aftrap, want hij verkeert in bloedvorm met drie doelpunten in zijn laatste twee wedstrijden voor Genk.

Zondag 18u30: Fiorentina - Cremonese