Trump noemt kernwapenkwestie na huiszoeking onzin: “Een hoax”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump vindt het onzin dat hij illegaal over documenten over kernwapens zou beschikken. Op eigen sociale media noemt hij de kernwapenkwestie een “hoax”.Trump reageert op een bericht van The Washington Post dat agenten eerder deze week nucleaire documenten zochten bij een huiszoeking in zijn landgoed in Florida.

De federale recherche FBI zou het complex zijn binnengevallen voor “documenten over kernwapens”. De krant baseert zich op bronnen die betrokken zouden zijn bij het onderzoek. Of het om geheime informatie over Amerikaanse kernwapens gaat, is niet duidelijk, maar de zoekactie zou wel aantonen “hoe groot de angst is dat de documenten in verkeerde handen komen”. Het is ook niet bekend of dergelijke stukken zijn gevonden.

De huiszoeking door tientallen FBI-agenten in Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach werd goedgekeurd door de Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland. Die bevestigde dat de inval werd gedaan in het onderzoek naar documenten die Trump illegaal uit het Witte Huis meenam.

Volgens Trump is het allemaal onzin, zo schrijf hij op zijn eigen sociaal medium Truth Social. “Het probleem met de nucleaire wapens is een hoax, net als Rusland. Die twee impeachments waren ook een hoax, het onderzoek van Müller ook. En er waren er nog zoveel. Dezelfde listige mensen waren betrokken. Waarom mochten mijn advocaten niet aanwezig zijn tijdens de huiszoeking? Wilden ze informatie achterlaten?”