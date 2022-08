Hevige brand in Boekenbergkasteel in Deurne onder controle: kasteel volledig verwoest

Die brand die vrijdagnamiddag uitbrak in kasteel Boekenberg in het Boekenbergpark in Deurne is grotendeels onder controle. De brandweer blijft nog wel een hele tijd nablussen. Er vielen geen gewonden. Het kasteel is volledig verwoest, meldt de stad Antwerpen.

De brand brak rond 15.30 uur uit. Doordat het kasteel begrensd wordt door een vijver, was het gebouw slechts langs een kant bereikbaar, wat de bluswerken bemoeilijkten. Het vuur is intussen grotendeels onder controle. "Er zijn wel nog enkele beheersbare smeulbrandjes. De brandweer blijft aanwezig op het terrein om na te blussen, wat nog enige tijd in beslag zal nemen. Vermijd intussen de omgeving. De veiligheidszone en de afgesloten delen van het park zullen worden vrijgegeven zodra dit mogelijk is", zegt de stad.

De rook is grotendeels weg, waardoor omwonenden hun woning dus kunnen verluchten indien ze hinder ondervinden. Er hangt wel nog een brandgeur in de omgeving. De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend, de politie sluit niet uit dat de brand aangestoken is. Er vielen geen gewonden.

Het kasteelgebouw, dat werd gerenoveerd voor een cohousingproject, is volledig verwoest. Ook de toren stortte in.

LEES OOK. Half miljoen euro Vlaamse subsidies voor samenwoonproject in kasteel Boekenberg

© EmKe