Salman Rushdie vlak voor toespraak neergestoken in New York: schrijver is “in leven”, zegt gouverneur

Vlak voor hij een toespraak zou geven in het Chautauqua-instituut in de Amerikaanse staat New York, is de bekende auteur Salman Rushdie (75) neergestoken. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is: hij werd op het podium verzorgd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte kon opgepakt worden.

Volgens meerdere ooggetuigen liep een man rond 10.45 uur lokale tijd naar Rushdie toe toen die zich net had neergezet in een stoel en werd voorgesteld aan het publiek voor hij zijn toespraak zou geven. Hij stak hem neer, waarna Rushdie op de grond viel.

De auteur werd eerst verzorgd op het podium. Enkele toegesnelde mensen hielden zijn benen in de lucht, zo is te zien op beelden. Vervolgens werd hij met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens gouverneur Hochul is de schrijver nog in leven. Zijn manager, Andrew Wylie, laat aan Amerikaanse media weten dat Rushdie geopereerd wordt. Meer informatie heeft hij ook nog niet. Ook de man die Rushdie introduceerde werd aangevallen, hij zou een lichte hoofdwonde opgelopen hebben.

Volgens Rita Landman, een dokteres die in het publiek zat, diende de verdachte Rushdie meerdere messteken toe, onder meer in de nek. “Er lag een plas bloed onder hem”, zegt ze aan The New York Times. “Mensen zeiden: hij heeft een hartslag, hij heeft een hartslag.” De politie van New York bevestigde het incident en zei in een statement dat Rushdie één keer in de nek gestoken werd. Een journalist van Associated Press heeft het daarentegen over tien tot vijftien messteken.

De verdachte kon opgepakt worden door een politieagent die ter plaatse was om het evenement in goede banen te leiden. Over de identiteit of het motief van de man is nog niets geweten.

Paniek

Op onderstaande beelden is te zien hoe er paniek uitbrak in de aula na het incident. Volgens Elisabeth Healey, een 75-jarige vrouw die in het publiek zat, was er maar één dader. “Hij was in het zwart gekleed”, zegt ze in The New York Times. “Hij had een zwart los gewaad aan. Hij liep heel snel naar Rushdie toe.”

Een woordvoerder van het instituut reageerde erg kort. “We zitten hier met een noodsituatie. Meer informatie kan ik niet geven.” De honderden aanwezigen in de zaal werden naar buiten geleid na het incident. Zij getuigden hoe eenvoudig het was voor de dader om aan het podium te geraken. “Dat iemand zo dichtbij kon komen zonder de minste tussenkomst, dat vind ik angstaanjagend”, zei John Bulette (85).

Duivelsverzen

De Brits-Indische schrijver is al zijn hele leven een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Toen hij in 1988 de roman De duivelsverzen schreef, lokte dat enorm veel controverse uit. Het boek werd verboden in Iran omdat veel fundamentele moslims het heiligschennis vonden hoe de profeet Mohammed in de roman iemand is die bezwijkt voor aardse genoegens.

Een jaar later sprak de toenmalige Iraanse leider Ayatollah Khomeini een fatwa uit over Rushdie, wat betekent dat hij opriep tot diens dood. Er werd zelfs een soms van 3 miljoen dollar beloofd aan wie Rushdie zou vermoorden. In die periode vonden onder meer in Egypte, Pakistan en India gewelddadige protesten plaats en bij bijeenkomsten over de hele wereld werd het boek door moslimgemeenschappen verbrand.

Rushdie moest daardoor tien jaar onderduiken. Ook daarna genoot hij nog vele jaren van politiebescherming. Na het overlijden van Khomenei heeft de Iraanse regering de fatwa ingetrokken, maar de haat tegenover Rushdie is nooit helemaal weggeëbd in het land. Religieuze groeperingen hebben nog steeds beloningen openstaan voor wie hem om het leven brengt.

Sinds 2016, toen hij ook de Amerikaanse nationaliteit kreeg, woont Rushdie in de stad New York.

Geschokte reacties

Er wordt geschokt gereageerd op het incident, in de literaire wereld en daarbuiten. “Geweld tegen een auteur is onaanvaardbaar en de aanval op Salman Rushdie net voor zijn lezing is verachtelijk”, zo schrijft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) op Twitter.“De vrije uiting van gedachten, cultuur, kunstenaars en hun werken laat onze samenlevingen toe vooruit te gaan. We staan achter hem en zijn familie.”