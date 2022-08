Pep Guardiola praat voor het eerst over Sergio Gomez (en looft Vincent Kompany): “Hij zal strijden voor een basisplaats”

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft vrijdag voor het eerst gesproken over de transfer van Sergio Gomez van Anderlecht. Daarbij bevestigde hij dat de 21-jarige Spanjaard niet uitgeleend zal worden en mee zal strijden voor een plek in de basis bij City.

“De club kijkt altijd uit naar opportuniteiten voor bepaalde posities. Hij is een jonge speler die enkele jaren geleden nog uitgeroepen werd tot tweede beste speler op een groot internationaal toernooi. Phil Foden (die ook voor Manchester City speelt, red.) was daar de beste. Hij blinkt uit bij de nationale beloften van Spanje. Hij was een jong talent bij Barcelona, ging daarna naar Dortmund en deed het vorig seizoen heel goed bij Anderlecht in de goede handen van Vincent Kompany”, loofde Pep zijn ex-speler.

De Spanjaard bevestigde dat Sergio Gomez niet uitgeleend zal worden. “Een speler voor later? Nee, hij is voor nu. Hij blijft in de selectie en zal met Joao Cancelo concurreren voor de positie van linksback.”