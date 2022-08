Honderd gieren gedood in Krugerpark: werd gif van stropers hen fataal?

In het Zuid-Afrikaanse Krugerpark zijn honderd gieren en een hyena dood teruggevonden. De dieren hebben vermoedelijk gegeten van vergiftigde buffelkarkassen. Dat heeft South African National Parks (SANParks) vrijdag meegedeeld. Rangers vonden twintig andere gieren levend terug en brachten hen naar een revalidatiecentrum.

Volgens de woordvoerder van SANParks hebben stropers de buffels vergiftigd. De politie is nu een onderzoek gestart. Wanneer gieren aangetrokken worden door aas, trekken ze vaak onbedoeld de aandacht op illegale praktijken van stropers. Zij richten daarom wel vaker hun pijlen op de dieren.

Volgens de dierenrechtenorganisatie Endangered Wildlife Trust is het aantal gieren in Afrika de voorbije drie decennia drastisch verminderd. Van de elf soorten gieren die op het Afrikaanse continent leven, zijn er nu vijf met uitsterven bedreigd. In Zuid-Afrika zouden nog zowat 40.000 gieren rondvliegen.

Het Krugerpark is een van de meest belangrijke toeristische attracties van Zuid-Afrika en een van de grootste nationale parken in Afrika. Het park is bekend voor de grote aantallen wilde dieren, zoals olifanten, leeuwen, neushoorns, luipaarden en buffels.