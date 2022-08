Raad van State beslist: pop-upbar Zanzibar moet opnieuw de deuren sluiten

Eind juli had de Raad van State al de uitbatingsvergunning voor de pop-upbar aan de Dahliastraat in Steenhuffel geschorst, maar op 3 augustus had de gemeente Merchtem een nieuwe vergunning afgeleverd. Die is nu in een nieuw arrest opnieuw geschorst.

"De Raad van State is van oordeel dat op het eerste gezicht niet blijkt dat de gemeente Merchtem bij het verlenen van deze nieuwe toelating alsnog terdege heeft nagegaan of de vergunde inrichting inpasbaar is in de agrarische gewestplanbestemming van het betrokken terrein", klinkt het in het arrest.

De pop-up met vaste constructies werd door de Raad van State eerder al bestempeld als “een openluchtdiscotheek” in agrarisch gebied. De Raad van State oordeelde in juli onder andere dat er een inbreuk is op de pop-up-wetgeving en de bestemming van het agrarisch gebied.