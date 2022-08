Hoe justitieminister en tactisch meesterbrein Merrick Garland Donald Trump wist te verslaan met zijn eigen wapens

Donald Trump uit zijn evenwicht brengen is weinigen gegeven. Zeker van zodra hij de kans ziet om te beginnen schaduwboksen. Sinds de inval van de FBI in Mar-a-Lago leek de ex-president helemaal in zijn sas. Hij kon naar hartenlust het slachtoffer van een heksenjacht uithangen. Liet zoals steeds niet na om dingen te insinueren, tot en met dat de FBI bewijsmateriaal in Mar-a-Lago geplant zou hebben. Het is een spel waarin hij meester is. En toch vloerde Minister van Justitie Merrick Garland hem met een tactisch manoeuvre. De man is dan ook niet de eerste de beste.