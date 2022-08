Polio gevonden in rioolwater New York

In stalen van rioolwater van de stad New York is polio ontdekt. Dat heeft het departement van gezondheid van de staat New York vrijdag bekendgemaakt. Drie weken geleden was al een geval ontdekt in Rockland County, ook in de staat New York.

Volgens Amerikaanse bronnen zou een volwassene uit Rockland County die niet gevaccineerd was, besmet zijn geraakt. Het slachtoffer raakte verlamd. Nadien werd het gevaarlijke virus gevonden in het rioolwater in Rockland County en het naburige Orange County.

Polio kan leiden tot de verlamming van armen en benen, in het ergste geval met de dood tot gevolg. De meeste delen van de wereld zijn al ­jaren vrij van het gevaarlijke virus. Het voorbije decennium werd ook in de Verenigde Staten geen enkel geval van polio vastgesteld.

“Verontrustend maar niet verrassend”

“Voor elke geval van polio dat we aantreffen, zijn er mogelijk honderden die we niet ontdekken”, zei dokter Mary Bassett, de gezondheidscommissaris van de staat, in een mededeling. “De ontdekking van het poliovirus in stalen van afvalwater in de stad New York is verontrustend maar niet verrassend.”

Dokter Ashwin Vasan, de gezondheidscommissaris van de stad, riep de inwoners van New York op zich te laten vaccineren tegen polio. "Het risico voor de New Yorkers is reëel, terwijl de bescherming ertegen zo simpel is. Laat je vaccineren tegen polio", aldus Vasan. “Polio kan voorkomen worden en dat het virus weer opduikt, moet ons allemaal tot actie aanzetten.”

Ook in Londen is polio in het rioolwater aangetroffen. Als gevolg daarvan wordt in de Britse hoofdstad een vaccinatiecampagne opgestart om jonge kinderen te beschermen tegen het virus. Er zouden vooralsnog geen officiële besmettingen zijn vastgesteld in Londen, de laatste besmetting in het Verenigd Koninkrijk dateert van 1984.