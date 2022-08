Hevige rook boven Lochristi door bosbrand

In een bos aan de Poelinkstraat in Lochristi woedde vrijdagavond een hevige brand. Brandweerzone Centrum kwam ter plaatse met ondersteuning van een speciaal team van brandweer Waasland.

Omstreeks 17.40 uur kreeg Brandweerzone Centrum melding van een brand in de Poelinkstraat in Lochristi. Verschillende wagens rukten uit en eenmaal ter plaatse bleek het om een bosbrand te gaan. Die zorgt voor een hevige rookontwikkeling. Een grote rookpluim was van ver zichtbaar. (lees verder onder de foto)

© Lut Laureys

“Onze mensen zijn ter plaatse en volop bezig met de brand te blussen”, zei woordvoerster van Brandweerzone Centrum Anouk Veyt rond 19.30 uur. “De brand is moeilijk bereikbaar, maar we stellen alles in werking om de brand te blussen. Daarbij krijgen we steun van een speciaal team uit Waasland.”

Omstreeks 21 uur was het vuur geblust. De brandweer verwachtte dan nog twee uur nabluswerk te hebben.