Zeker elf doden bij schietpartij in Montenegro door familiaal geschil

Minstens elf mensen zijn vrijdag gedood bij een schietpartij in Cetinje, in Montenegro, zo heeft de openbare omroep RTCG van het Balkanland gemeld. De aanleiding was een familiaal geschil.

“Elf mensen zijn gedood, terwijl zes anderen, onder wie een politieagent, gewond raakten”, berichtte de zender, die eraan toevoegde dat de schutter onder de slachtoffers was. Een politieagent die anoniem wou blijven, bevestigde de balans. De schutter werd volgens RTCG gedood nadat hij het vuur had geopend op de politie. “Toen we ter plaatse kwamen zagen we negen dode lichamen, waaronder twee kinderen”, vertelde openbare aanklager Anrijana Nastic aan Vijesti TV.

Het is de zwaarste schietpartij in decennia in Montenegro. Ze speelde zich midden in het toeristische hoogseizoen af in een land dat bekend is om zijn pittoreske stranden aan de voet van bergen.