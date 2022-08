Hoe Donald Trump er zelf voor zorgde dat alle alarmbellen afgingen: FBI vindt elf sets met vertrouwelijke documenten bij huiszoeking

Nee, het ging niet over een paar dozen met wat onbenullige documenten. De FBI was afgelopen maandag in de privé-woning van Donald Trump in Florida op zoek naar achtergehouden dossiers. Na de virulente reactie van de Republikeinen en Trump-aanhangers op de actie van de FBI heeft de Amerikaanse Justitie het huiszoekingsbevel nu openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat tijdens de huiszoeking liefst twintig dozen met vertrouwelijke documenten gevonden werden.

Nog nooit was het huis van een gewezen staatshoofd overhoop gehaald op zoek naar bezwarende informatie. Dat de FBI dat in Mar-a-Lago, waar Trump zijn privé-optrekje heeft, wel deed, ging meteen de wereld rond. Trump zelf, zijn aanhang en zo goed als alle tenoren van de Republikeinse partij schreeuwden hun woede uit en hadden het over een zet van de linkse Democratische elite en the deep state, een scheldwoord voor de overheid en alle instellingen. Ook andersdenkenden vroegen zich echter af waarom de Amerikaanse recherche naar zo’n zwaar wapen greep.

Een rechter aan het Amerikaanse hof besliste dan ook dat alle documenten rond de huiszoeking vrijgegeven moesten worden. Daaruit blijkt dat de FBI Trump verdenkt van drie verschillende misdrijven. Waaronder het verzamelen, doorgeven of verliezen van gevoelige documenten onder de zogenaamde Espionage Act of spionagewet. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte en het verbergen of vernielen van documenten.

Niet over één nacht ijs

Het gaat over documenten die de hoogste graad van vertrouwelijkheid hebben meegekregen. Streng geklasseerde informatie dus. De FBI en de Amerikaanse Justitie zouden grote schrik hebben dat dergelijke dossiers in de verkeerde handen terechtkomen en zo de nationale veiligheid van het land in gevaar komt. Vrijdag bleek die vrees dus terecht. De FBI-agenten bleken maar liefst elf sets met documenten en fardes met foto’s, verdeeld over twintig dozen, in beslag te hebben genomen die niet ten huize Trump hoorden te liggen. Onder andere documenten met “informatie over de Franse president” en het bevel om Trump-aanhanger Roger Stone te pardonneren werden aangetroffen. Sommige van de die documenten hadden het label ‘top secret’, waarvoor het allerhoogste niveau van geheimhouding vereist is. The Washington Post meent te weten dat er ook gevoelige informatie over kernwapens gevonden werd, terwijl The New York Times bericht over extreem gevoelige buitenlandse missies.

De overheid doet er dus alles aan om duidelijk te maken dat ze niet over één nacht ijs is gegaan om bij Trump binnen te vallen. De minister van Justitie Merrick Garland legde donderdag zelfs een verklaring af over de affaire. “Ja, ik heb het fiat gegeven voor de huiszoeking”, liet hij weten. Hij vroeg de rechter in Florida daarom ook de toelating om het huiszoekingsbevel openbaar te maken. “Dat is de beste manier om de bevolking te informeren over het waarom van de actie.” De enige die die informatie tot nu toe bekend kon maken - Donald Trump himself - hield daarover de voorbije dagen de lippen stijf op elkaar. Maar ook hij had geen bezwaar waardoor het huiszoekingsbevel snel openbaar gemaakt kon worden.

Hoe ironisch

Indien nu blijkt dat Trump inderdaad belangrijke informatie achter hield, riskeert hij zware boetes en zelfs vijf jaar cel. Trump zelf zegt echter dat de documenten die gevonden werden, allemaal al vrijgegeven werden tijdens zijn presidentschap en dat hij ze dus legitiem mocht hebben. En als de overheid er achter gevraagd had, had hij ze ook weer ingeleverd, aldus de voormalige president.

De ironie van het verhaal is dat de bal pas aan het rollen is gegaan toen de ex-president begin dit jaar na maandenlang juridisch getouwtrek toch 15 dozen met documenten aan het Nationaal Archief bezorgde. Pas toen werd duidelijk dat er geklasseerde informatie bij zat en er dossiers ontbraken. En nog ironischer: Trump ondertekende de wet die hem straks misschien achter de tralies kan doen belanden. Alarmerend voor de man is alvast dat mensen uit zijn omgeving belangrijke Republikeinen waarschuwden dat ze ook niet te veel moeten schieten op de FBI, omdat er binnenkort misschien wel bezwarende informatie naar buiten zou kunnen komen.

In Cincinatti drong donderdag een man binnen in het gebouw van de FBI. Na een vuurgevecht werd hij uitgeschakeld, maar de vrees leeft dat de recherche na de hetze die maandag na de huiszoeking startte nog meer van die aanvallen te verduren zal krijgen. Het is nog niet duidelijk of het incident in Cincinatti ook hiermee te maken heeft, maar iemand met dezelfde naam van de aanvaller lanceerde begin deze week op het sociale netwerk van Trump wel een oproep om de wapens op te nemen tegen de overheid.

