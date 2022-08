Lionel Messi voor het eerst sinds 2005 niet genomineerd voor de Gouden Bal, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zijn er wel bij

Lionel Messi is voor het eerst sinds 2005 niet bij de 30 genomineerden om de Gouden Bal te winnen, de prijs van voetbalmagazine France Football voor beste voetballer ter wereld. Real Madrid-doelman Thibaut Courtois en Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne behoren wel tot de 30 genomineerden. Dat maakte het voetbalmagazine France Football vrijdagavond bekend. Courtois maakt tevens kans op de Yashin-trofee voor de beste keeper.

Courtois was afgelopen seizoen geregeld de uitblinker bij Real Madrid. Met de Koninklijke won hij La Liga en de Champions League. Hij werd aangeduid als beste speler in de CL-finale.

De Bruyne lukte het voorbije seizoen 19 doelpunten en 14 assists voor Manchester City, waarmee de draaischijf de Premier League-titel veroverde.

Vorig jaar wonnen Lionel Messi en Alexia Putellas de Gouden Bal. Messi mocht al zeven keer de prestigieuze trofee in ontvangst nemen, maar werd dit jaar niet genomineerd. Met PSG beleefde hij een voor zijn doen tegenvallend seizoen, waarin hij goed was voor amper elf goals en vijftien assists. De Parijzenaars werden ook al uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Courtois favoriet voor prijs voor Beste Doelman

Thibaut Courtois moest de Yashin-trofee vorig jaar aan Gianluigi Donnarumma laten. Deze keer lijkt de Rode Duivel de topfavoriet, Donnarumma haalde de shortlist niet. Courtois neemt het op tegen Yassine Bounou (Sevilla), Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) en Hugo Lloris (Tottenham).

De winnaars van de verschillende trofeeën zullen op 17 oktober in het Théâtre du Châtelet in Parijs bekendgemaakt worden.

De Ballon d’Or, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding, wordt sinds 1956 uitgereikt. In de komende 66e editie worden de laureaten verkozen op basis van het seizoen 2021-22 en niet langer het kalenderjaar. Een andere hervorming is de beperking van het aantal stemgerechtigden. De jury bestaat nog altijd uit journalisten, één per land, maar alleen de top 100 van de FIFA-ranking krijgt een vertegenwoordiger (tegen 170 vroeger). Voor de vrouwelijke Ballon d’Or mogen 50 journalisten stemmen.

Eerder op de dag maakte de Europese voetbalbond bekend dat De Bruyne en Courtois samen met de Franse topspits Karim Benzema (Real Madrid) tot de drie supergenomineerden behoren voor de titel van UEFA Speler van het Jaar.