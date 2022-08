FBI-agenten vinden elf sets van geklasseerde documenten tijdens huiszoeking bij Donald Trump

De FBI heeft tijdens de huiszoeking in het resort van Donald Trump in Mar-a-Lago wel degelijk documenten gevonden die daar niet hoorden te zijn. Het nam in totaal elf sets van documenten mee, waarvan enkelen zelfs ‘top secret’ waren. Dat meldt The Wall Street Journal.

De huiszoeking draaide rond documenten waarvan vermoed werd dat Donald Trump ze niet teruggebracht had naar de archieven na zijn vier jaar in het Witte Huis, terwijl dat nochtans verplicht is. De FBI-agenten zagen hun vermoedens bevestigd: in Mar-a-Lago werden ten huize Trump twintig dozen met documenten in beslag genomen.

Het gaat om elf sets van documenten, kwam The Wall Street Journal te weten. Naast documenten vonden ze ook foto’s, handgeschreven nota’s, bureaugerief uit het Witte Huis en meer. Maar vooral opvallend zijn de documenten, waarvan minstens één set geklasseerd stond als ‘top secret’. Dat is de op een na hoogste kwalificatie die documenten in het Witte Huis meekrijgen. Ze horen dus zeker niet in het buitenverblijf van een oud-president te liggen.

Een van de in beslag genomen documenten draaide volgens Amerikaanse media rond Roger Stone, de veroordeelde bondgenoot van Trump die uiteindelijk een presidentieel pardon kreeg van zijn vriend.