Wat een binnenkomer! Nieuwe middenvelder Hong scoort met geweldige omhaal in eerste match voor AA Gent: “Droomdebuut

Exact 29 minuten had Hyunseok Hong nodig om zijn stempel te drukken op de Belgische competitie. De Zuid-Koreaanse middenvelder die deze week overkwam van LASK Linz pakte uit met een heerlijke treffer en genoot na afloop van de match nog duidelijk na: “Dit is prachtig, een droomdebuut”, glunderde de 23-jarig middenvelder. “Tijdens de twee trainingen die ik afwerkte merkte ik vooral de formidabele opbouw. Ik werd bovendien fantastisch opgevangen door de groep. Bovendien zijn er ook enkele jongens die Duits machtig zijn”, verwees hij naar Torunarigha, Odjidja en Ngadeu. Na rust liep de benzinetank van Hong langzamerhand leeg en na een stevige tik op de knie werd hij veiligheidshalve naar de kant gehaald: “Ik was inderdaad wel wat vermoeid maar dat is logisch na de voorbije week. Gelukkig hielp mijn manager me uitstekend om zo veel mogelijk formaliteiten en zo voor mij in orde te brengen.”

AA Gent haalde de 23-jarige Koreaanse voormalige jeugdinternational om de blessuregolf op te vangen. Hong komt over van het Oostenrijkse LASK Linz en ondertekende een contract voor drie seizoenen. Gent had volgens Koreaanse bronnen anderhalf miljoen euro veil had voor de linksvoetige centrale middenvelder.