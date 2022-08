Barcelona krijgt Lewandowski en Raphinha dan toch op tijd ingeschreven voor de competitiestart

Barcelona is er vrijdagavond op het nippertje nog in geslaagd zijn nieuwkomers in te schrijven voor de competitiestart. Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen en Franck Kessié zouden zo allemaal kunnen spelen in de eerste wedstrijd tegen Rayo Vallecano. Enkel verdediger Jules Koundé is voorlopig niet geregistreerd.

Barcelona kon tot dusver geen nieuwe spelers inschrijven omdat het gezondigd had tegen de Financial Fairplay in Spanje. Die beperkt de loonmassa van de club tot een bepaald percentage van de inkomsten, waardoor de Blaugrana op de vooravond van de start van het nieuwe seizoen nog dringend geld nodig had.

Dat geld kwam er eerder op de dag, toen de club bekendmaakte dat het een belang van 24,5 procent in Barça Studios verkocht had voor 100 miljoen euro. Barça Studios is een dochteronderneming verantwoordelijk voor het beheer van de digitale business en audiovisuele producties van de club. Eerder had Barcelona ook al 24,5 procent aan platform Socios.com verkocht. De Blaugrana verkocht ook vijfentwintig procent van zijn televisierechten in La Liga voor de komende 25 jaar aan investeringsfonds Sixth Street voor een totaalbedrag van 400 miljoen euro.

In augustus 2021 had voorzitter Joan Laporta na een audit van de financiën van de club bekendgemaakt dat Barça een totale geschatte schuld had van 1,35 miljard euro. De club had toen ook besloten om Lionel Messi te laten vertrekken naar Paris SG, met de uitleg dat ze zich niet kon veroorloven de Argentijnse ster te houden, zelfs niet met een verlaagd salaris.