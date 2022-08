Weer alle ogen op Charles: maakt De Ketelaere vanavond meteen zijn officiële debuut voor AC Milan?

Nee, hij gaat niet in de moderne wijk City Life in de buurt van Romelu Lukaku wonen. En ja, hij gaat samen met zijn vriendin Jozefien meteen intensieve Italiaanse lessen nemen. De De Ketelaere-mania bereikt een hoogtepunt in voetbalgek Italië nu de 21-jarige Rode Duivel vanavond zijn officiële debuut kan maken voor AC Milan.

Hij staat bekend als een koele kikker, maar Charles De Ketelaere zal toch eens geschrokken zijn van de aandacht die hij de voorbije dagen gekregen heeft in de Laars. Elke beweging wordt gevolgd. Vrijdag prijkte hij weer op de voorpagina van toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport. Die was zo vriendelijk meteen de debuutmatchen van grote aanwinsten uit het roemrijke verleden van AC Milan op te lijsten. Andriy Shevchenko, George Weah, Ruud Gullit en Marco van Basten scoorden meteen. No pressure, Charles. Zlatan Ibrahimovic miste een penalty.

“De aanvallende nieuwkomers geven me een goed gevoel”, sprak trainer Stefano Pioli over onder meer De Ketelaere, die hij “zeer intelligent” noemde. Het Brugse jeugdproduct trainde vrijdag met de rest van de ploeg alvast in San Siro en kon zo al even wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. Voor de openingsmatch tegen Udinese vanavond zouden de 80.000 plaatsen bijna allemaal bezet zijn. Club Brugge-CEO Vincent Mannaert verzekerde La Gazzetta dat De Ketelaere bestand zal zijn tegen de druk.

Voorlopig enkel invalbeurt

Niet dat CDK straks om half zeven al in de basis verwacht wordt. Net zoals de andere transfers Divock Origi en Yacine Adli zal hij hoogstwaarschijnlijk op de bank starten en in de tweede helft invallen. De Ketelaere is fysiek nog geen honderd procent doordat de transfersoap zijn voorbereiding op het seizoen verstoorde. In Italië zagen ze hoe hij de voorbije dagen apart trainde om zijn conditie nog te verbeteren.

Daarom zal Brahim Diaz waarschijnlijk starten op de positie van aanvallende middenvelder. “Als Brahim speelt, zal dat zijn omdat ik denk dat hij er beter voor staat dan de anderen voor deze wedstrijd. Hij heeft op dit moment meer ritme”, verontschuldigde Pioli zich al bijna tegenover de Italiaanse pers. Die liet, na De Ketelaere wekenlang op de voorpagina’s gezet te hebben, weinig twijfel bestaan over waar zij naar uitkijken. “De Milanese Rossoneri kunnen niet wachten om De Ketelaere te zien en aan te moedigen.”