Zeg nog eens dat broeders niet mee zijn met hun tijd. Ondanks een traditie van 75 jaar en het feit dat ze nog het enige bier in België waren met een naakte fles, kiezen de monniken-brouwers van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren opnieuw voor een etiket op hun trappisten. “We willen in de geest van de huidige trends open communiceren over onze bieren en daarvoor is een kroonkurk te klein.”