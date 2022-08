Ze zetten kinderen aan tot gokken, maar worden zomaar verkocht: 8 op 10 games verkopen nog steeds ‘lootboxes’

Uit een nieuwe studie blijkt dat 8 op de 10 van de best verkochte mobiele videogames in ons land nog steeds lootboxes aanbieden: een soort virtuele schatkisten waarvan de speler bij aankoop niet weet wat ze inhouden. België was pionier in het verbieden van lootboxes – die kinderen zouden aanzetten tot gokken – maar de controle blijkt niet eenvoudig.

In veel videogames kan je een lootbox kopen. Bij de jeugd is dat dan ook razend populair. Lootboxes zijn als het ware ‘schatkistjes’. Ze kunnen nieuwe wapens, wagens, personages of andere extraatjes bevatten die je personage sneller, beter en sterker maken. Maar als je zo’n lootbox koopt, weet je niet op voorhand wat je gaat krijgen. Om die reden beschouwt ons land dat als een illegale gokpraktijk. Eerdere studies wezen ook al op een verband tussen de virtuele schatkistjesen toekomstige gokverslavingen. Spelontwikkelaars moeten in België een gokvergunning aanvragen om nog lootboxes aan te bieden, maar eigenlijk komt het neer op een totaalverbod. Geen enkel spel krijgt immers een vergunning.

Uit een recente studie blijkt nu dat 82 procent van de best verkopende mobiele videogames in België nog steeds van die ‘schatkistjes’ aanbieden. Volgens onderzoeker Leon Y. Xiao wordt daardoor een “vals gevoel van veiligheid” gecreëerd voor ouders en hun gamende kroost. Ouders gaan ervan uit dat de virtuele schatkisten niet meer bestaan, maar kinderen worden nog steeds aangezet tot gokken. Daarnaast zorgt een niet-gehandhaafd verbod voor oneerlijke concurrentie tussen spelletjes die zich aan de wet houden en zij die dat nalaten.

Kansspelwetgeving hervormen

De Kansspelcommissie geeft toe dat er een probleem is, maar zegt over te weinig middelen te beschikken. “Het is niet mogelijk om te controleren voor alle kleinschalige kansspelen.” Ook zou de controleprocedure te traag verlopen.

Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD) onderstreept dat de Kansspelcommissie in het verleden streng heeft opgetreden bij videospelletjes. Zo moest voetbalgame FIFA18 op de knieën en de lootboxes verwijderen. “Maar het optreden tegen die verkapte kansspelen is niet evident. We willen de Kansspelcommissie beter wapenen door de wet te hervormen”, zegt Van Quickenborne.

