Hilde Crevits (CD&V) roept wie besmet is met apenpokkenvirus op contacten toch door te geven

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) roept iedereen die besmet is met het apenpokkenvirus op toch informatie door te spelen over de contacten die ze hebben gehad.

Crevits doet dat nadat blijkt dat lang niet iedereen geneigd is de contact tracers van het Agentschap Zorg en Gezondheid die gegevens door te spelen. Dat is nochtans nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te houden. Maar veel meer dan tijdens de coronacrisis stoten de bellers op een muur, omdat het voor de betrokkenen – hoofdzakelijk homomannen – veel moeilijker is te praten over seksuele contacten. Indien het gaat over anonieme seks kunnen zelfs geen namen worden doorgespeeld. Wie zelf de informatie aan de contactpersonen wil doorgeven, kan dat trouwens ook anoniem doen, op de website www.partneralert.be. Ter info: het apenpokkenvirus is geen seksueel overdraagbare ziekte, maar wordt wel doorgegeven na intens lichamelijk contact.

Voortaan kan iedereen die met vragen zit overigens terecht op de gratis infolijn 1700. En dit op weekdagen tussen 9 en 19 uur. Uitzonderlijk is de lijn ook dit weekend te bereiken, naar aanleiding van de Antwerp Pride. (fem)