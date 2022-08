33 jaar geleden werd tegen Salman Rushdie een fatwa uitgesproken, maar wat is dat precies?

In 1989 sprak de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa uit tegen Salman Rushdie. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dat geen doodvonnis”, zegt Brahim Laytouss van onderzoekscentrum Edara. Maar wat is het dan wel?

“Een fatwa is een religieuze richtlijn van een raad met multidisciplinaire experten die gelovigen adviseert”, zegt Brahim Laytouss, directeur van onderzoekscentrum Edara (European Devolopment And Research Academy). Die richtlijnen kunnen gaan van doordeweekse zaken tot belangrijke kwesties. “Het blijft een advies en is dus niet bindend. Sommigen interpreteren een fatwa als een wettelijke verplichting die voor iedereen geldt, maar wij moeten blijven strijden tegen het politiseren van de islam.”

“Khomeini heeft die fatwa tegen Rushdie misbruikt om zich te positioneren in de islamitische wereld en tegenover het Westen. We zien dat terroristische bewegingen religie proberen te instrumentaliseren voor hun eigen agenda en ideologie. Het is onze taak om mensen wakker te schudden en te benadrukken dat de islam in geen enkel geval mag en kan misbruikt worden voor politieke doeleinden.”