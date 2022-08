Hoe (één soort) regenworm onze hoop in droge tijden is: dankzij zijn ‘kaboutergedrag’ weet je of jouw tuin ervan profiteert

Om de droogte te bestrijden, moeten we niet alleen naar boven richting hemelsluizen kijken. Er komt ook hulp van onderaf. Van kronkelende beestjes die in deze hun naam niet gestolen hebben: de regenwormen. Niet dat ze wolken kunnen bezweren zodat het even oude wijven regent, nee, ze hebben andere talenten die in deze droge tijden zeer welkom zijn. En het gaat vooral om één soort regenworm die zijn aanwezigheid in je tuin verraadt met kaboutergedrag.