CHALLENGER PRO LEAGUE. Lommel opent met ruime zege bij promovendus Dender, Virton en RWDM spelen gelijk

Rafik Belghali (12.) en Caio Roque (15.) wezen de Lommelse bezoekers de weg met twee vroege treffers, maar gewezen Union-aanvaller Nicolas Rajsel (20.) milderde al snel. Een rechtstreekse rode kaart voor Kobe Cools en een penaltyfout halverwege de tweede helft fnuikten de hoop van de Oost-Vlamingen op een remonte. Caue Vinicius (68.) zette de strafschop om en bracht de marge opnieuw op twee doelpunten verschil. In blessuretijd plaatste ook Nassim Chadli (90.+3) zijn naam nog op het scorebord.

De toeschouwers in het Stade Yvan Georges in Virton leken lange tijd geen goals te mogen aanschouwen. Souleymane Anne kreeg in de eerste helft enkele goede kansen om de score te openen, maar Theo Defourny stond pal. Na de pauze namen de Molenbekenaren lichtjes de bovenhand zonder afstand te kunnen nemen van het team uit de provincie Luxemburg. In de slotfase kreeg Anne (87.) alsnog loon naar werken door een elfmeter te verzilveren. Hij leek zich op die manier tot matchwinnaar te kronen bij de thuisploeg, tot Mickael Biron (90.+3) daar in extremis anders over besliste.