Japanse vedette Shinji Kagawa wil met STVV absoluut Anderlecht kloppen: “Ik voel me nu beter dan bij Dortmund”

Voormalig Borussia Dortmund- en Manchester United-ster Shinji Kagawa (33) hoopt met STVV zondag Anderlecht een pak voor de broek te geven. De Japanse voetbalgrootheid voelt zichzelf nu beter dan in de periode waarin heel Europa hem leerde kennen, maar is niet blij dat zijn statistieken in de Jupiler Pro League nog op nul staan. “Ik ben nog niet tevreden over mijn niveau. Maar dat is ook gewoon mijn stijl, denk ik.”