Daarom vieren zij de Pride: “Ik hoop dat gender een non-issue wordt”

Regenboogvlaggen, eenhoorns als mascotte, muziek in de straten, kleurrijke praalwagens en – jawel – her en der een pluim in het gat. Dat is de Antwerp Pride. Het festival strijdt al vijftien jaar voor de gelijkheid van alle LGBTQIA+-personen. Alle deelnemers hopen dat het over vijftien jaar niet meer nodig zal zijn. Maar vandaag is quasi niemand ervan overtuigd dat dat het geval zal zijn. “Het voelt zelfs alsof we wereldwijd stappen achteruit aan het zetten zijn”, klinkt het. Acht mensen vertellen over de betekenis van Pride.