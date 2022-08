Brand in Cubaanse brandstofopslagplaats is geblust: vier lichamen gevonden

De grote brand die een week lang heeft gewoed in een brandstofopslagplaats in Cuba, is volledig geblust. Dat heeft de Cubaanse overheid vrijdag meegedeeld. Stoffelijke resten van vier lichamen zijn intussen gevonden.

“Om zeven uur ‘s ochtends is de brand beëindigd verklaard”, zo meldt het kabinet van de Cubaanse president via Twitter. Nieuwe brandhaarden zijn weliswaar niet uitgesloten. De brand was op 5 augustus ontstaan na een blikseminslag in een opslagtank voor ruwe olie in de havenstad Matanzas. De vlammen sloegen nadien over op drie andere tanks.

Na de explosie was lange tijd sprake van veertien vermisten, waardoor gevreesd wordt voor een stijging van het dodental. Botresten van verschillende vier personen zijn intussen gevonden door wetsdokters en andere specialisten, voegde minster van Volksgezondheid José Angel Portal Miranda toe volgens Granma, de officiële krant van de Cubaanse communistische partij. Het vuur heeft ook het leven gekost aan twee brandweermensen.

Er raakten door de brand ook 132 mensen gewond, van wie er nog 23 in het ziekenhuis liggen. Vier van de gewonden zijn in kritieke toestand.

Een zestigtal deskundigen heeft de plaats van de ramp intussen betreden, in een poging om lichamen van de vermisten terug te vinden, meldt het Cubaanse presidentschap.

