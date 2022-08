Eerste Dodentocht-deelnemers aangekomen: “Eerste keer dat ik deelnam”

Na slechts 6 uur stonden de eerste 27 deelnemers na een tocht van maar liefst 65 kilometer al aan de finish van de Dodentocht. Ze waren zelfs te vroeg want pas om klokslag 3 uur ging de laatste post open zodat ze hun medaille en diploma in ontvangst konden nemen.

Met de helse hitte werd de Dodentoch dit jaar ingekort en dus kwamen de deelnemers sneller toe dan gewoonlijk. Sommigen geraakten wel heel snel bij de finish, na 6 uur wandelen stonden de eerste 27 deelnemers al klaar om hun medaille in ontvangst te nemen.

Eerste deelnemers die na 65km de finish haalden. — © 100Km Dodentocht Kadee vzw

Bij die eerste groep zat ook één vrouw: Lore Baeyens uit Opwijk. Een opmerkelijke prestatie voor iemand die voor de allereerste keer meedoet aan de Dodentocht. “Ik loop wel regelmatig lange tochten. Maar het was de eerste keer dat ik deelnam aan de Dodentocht”, lacht ze haar tanden bloot. “Het was een zeer toffe ervaring. We zijn in een grote groep naar de aankomst gelopen. Het tempo was echt OK.”

Lore vond het - net als velen die voor de 100 km meededen - spijtig dat de Dodentocht ingekort werd naar 65 kilometer. “Ja, ik had liever de 100 kilometer gelopen. Maar nu ik binnen ben, ga ik gewoon naar huis. Ik ga echt gen extra kilometers of rondjes meer lopen om aan die 100 kilometer te geraken. Tijd om een beetje te rusten. Of ik hier volgend jaar opnieuw sta? De kans is groot.”

Lore uit Opwijk liep voor de eerste keer mee. — © Theo Derkinderen

Al voor de tiende keer

Ook Bart Van Nijlen uit Kasterlee, die bijna traditioneel meedoet was bij de 27 eersten. “Het was een mooie tocht. Zeer goed georganiseerd op dit verkorte parcours”, zei Bart na zijn aankomst in Bornem. “Ik heb de Dodentocht nu tien keer tot een goed einde gebracht en steeds was ik bij de eersten. Maar het is wel mijn laatste keer geweest. Ik ben ondertussen al drie keer grootvader geworden. Tijd om daar wat meer tijd in te steken”, lacht de Kempenaar.

“Normaal gezien zie je mij volgend jaar niet meer terug. Tijd om ermee op te houden. Heb ik dat drie jaar geleden ook gezegd? Ja, dat kan. Maar nu is het wel zo. Dit was mijn laatste Dodentocht.”“Ik begrijp ook wel de beslissing van de organisatie en het gemeentebestuur van Bornem om deze tocht in te korten. Het was een goede beslissing om de tocht in te korten. De hitte van zaterdag had slachtoffers kunnen maken.”