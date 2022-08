Dode en minstens 40 gewonden door zandstorm op muziekfestival: delen van podium komen los en belanden op festivalgangers

Op een muziekfestival aan de Spaanse Middellandse Zeekust bij Valencia is een persoon om het leven gekomen toen in de nacht van vrijdag op zaterdag door ernstige windvlagen delen van het podium loskwamen. Er vielen ook minstens veertig gewonden, waarvan sommigen ernstig, meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het festival is afgelast.

Het meerdaagse Medusa Festival, op het strand van Cullera, werd rond 4 uur ’s nachts onverwachts getroffen door een zandstorm. Spaanse media berichten over windstoten tot 65 kilometer. Delen van het enorme decor waren losgerukt en vlogen door de lucht en ook delen van het podium vlogen in het rond. Bovendien was het zicht door de zandstorm belemmerd.

Een 22-jarige man kwam om het leven door de in het rond vliegende brokstukken. Minstens veertig andere festivalgangers liepen verwondingen op. Van de gewonden zijn er minstens drie ernstig aan toe. De Spaanse hulpdiensten melden dat de slachtoffers naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht.

Op videobeelden op internet is te zien hoe bezoekers van het Medusa Festival 2022 voor elektronische dansmuziek op het strand van Cullera, ten zuiden van Valencia, zich in veiligheid proberen te brengen voor de plotselinge storm. De organisatie heeft het evenement stilgelegd. Er is een onderzoek gestart naar hoe het kunnen gebeuren is.

Medusa begon woensdag en zou nog tot en met maandag duren. In totaal werden zo’n 320.000 bezoekers verwacht. De organisatoren zijn “compleet geschokt door wat gebeurd is”, schrijven ze in een statement op Instagram. “Een paar uur geleden is de stad Cullera en omliggende gebieden getroffen door uitzonderlijke weersomstandigheden die talrijke beschadigingen aan de infrastructuur op het festival hebben veroorzaakt. We hadden als organisatie geen andere keuze dan het festivalterrein ontruimen. Het schokkende meteorologische fenomeen heeft helaas tot onverwachte gebeurtenissen geleid.” Zij beslisten dan ook om het festival af te gelasten.

