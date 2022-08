Al 188 besmettingen met westnijlvirus in EU

Bijna 190 mensen in de EU zijn dit jaar al besmet geraakt met het westnijlvirus. Dat blijkt uit het wekelijkse verslag van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Volgens die cijfers, die vrijdag gepubliceerd werden, zijn er sinds het begin van het overdrachtsseizoen tot en met woensdag in totaal 188 gevallen van besmetting bij de mens gemeld.

Verreweg de meeste, namelijk 144, werden vastgesteld in Italië, waar ook 10 doden vielen. Andere besmettingen werden geregistreerd in Griekenland (39), Oostenrijk (2) , Roemenië (2) en Slowakije (1). Ook in Servië, dat aan de EU grenst, werden 34 besmettingen en drie sterfgevallen geregistreerd. Volgens het ECDC duurt het transmissieseizoen gewoonlijk van juni tot november.

Het westnijlvirus komt voor bij muggen en vogels, en kan worden overgedragen op de mens. Het duurt meestal enkele dagen voor iemand ziek wordt na besmetting. Veel van hen hebben geen klachten, een gedeelte ontwikkelt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Een zeer klein deel kan ernstige klachten ontwikkelen, zoals hersenontsteking, waarbij er ook een kans op overlijden bestaat. Er bestaat geen beschermende vaccinatie.