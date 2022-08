Fans hebben weinig vertrouwen in Rode Duivels 100 dagen voor WK: meerderheid denkt dat groepsfase of achtste finale al eindstation wordt

Het WK in Qatar komt dichterbij en dus vonden wij het tijd om 100 dagen voor de start van het toernooi een poll te lanceren: ‘Hoever schoppen de Rode Duivels het in Qatar?’. De resultaten tonen dat de meerderheid van de Belgische fans nog maar weinig vertrouwen heeft in onze nationale ploeg.

Liefst 30 procent van de fans denkt dat de achtste finale al het eindstation wordt voor de Rode Duivels en nog eens 29 procent denkt dat de Belgen niet eens de groepsfase zullen overleven. Bijna een vierde van de stemmers (24 procent) denkt dat de Duivels in de kwartfinale zullen sneuvelen, 7 procent voorspelt een halve finale. En als we de finale halen, dan winnen we die ook: 3 procent voorspelt een verloren finale, 7 procent van de fans ziet de Belgen wereldkampioen worden. In totaal waren er meer dan 1.600 stemmen op de poll.

De Rode Duivels nemen het in de groepsfase van het WK op tegen Canada, Marokko en Kroatië. In vergelijking met de vorige toernooien van de Belgen is dat lang geen makkelijke groep.

Kan België de groep overleven? Dan is het goed mogelijk dat er in de achtste finale al een duel met Spanje of Duitsland volgt. De winnaar van de groep van de Rode Duivels (groep F) neemt het in de achtste finale op tegen de tweede van de groep van Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica (groep E). Worden de Duivels tweede in hun groep? Dan komen ze uit tegen de winnaar van de groep van Spanje en Duitsland.

In een eventuele kwartfinale lijken Brazilië of Portugal de meest logische potentiële tegenstanders. Daarna kunnen er nog heel wat toplanden uit de bus komen, in die fase van een wereldkampioenschap uiteraard niet meer dan logisch.