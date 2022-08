Minderjarige opgepakt voor moord op 25-jarige vrouw en haar twee zoontjes, vader deelt pakkende boodschap

In het Amerikaanse New Hampshire is een minderjarige jongen gearresteerd nadat hij een moeder en haar twee zoontjes van 4 en 1 jaar oud vermoord zou hebben. De drie slachtoffers werden dood aangetroffen in hun huis.

Kassandra Sweeney (25) en haar twee zonen Benjamin (4) en Mason (1) werden dood aangetroffen in hun huis in Northfield, New Hampshire. Volgens de procureur generaal John Formella wordt een minderjarige jongen beschuldigd van drie moorden met voorbedachte rade. Omdat de dader minderjarig is, wordt de jongeman niet bij naam genoemd.

Volgens het autopsierapport werden ze alle drie in één keer neergeschoten. Het is niet duidelijk of de slachtoffers de minderjarige kenden. Een motief werd er voorlopig nog niet gegeven. Het is ook nog niet duidelijk of de jongen als volwassene zal berecht worden of niet.

De vader van de twee kinderen, Sean Sweeny, plaatste voor het eerst sinds de moord op 3 augustus een bericht op Facebook: “Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en steun. Hoewel de dingen nooit meer “normaal” zullen zijn, kon ik vannacht eindelijk wat slapen en werd ik wakker met een zo “normaal” mogelijk gevoel.

Hij bedankte ook diegenen die hem verdedigden tegen de beschuldigingen dat hij de dader zou geweest zijn. “Bedankt aan iedereen die de afgelopen dagen ervoor heeft gezorgd dat de willekeurige idioten online goed worden geïnformeerd. Hoewel ik nog steeds niets kan bevestigen over wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is, heb ik geen woorden voor degenen die beter weten en voorkomen dat mijn naam door het slijk wordt gehaald. Zij zorgen ervoor dat de rest van de wereld weet dat mijn mooie vrouw de meest geweldige, zorgzame, liefste goede persoon was die iemand ooit zou kunnen ontmoeten en hoeveel ze van onze jongens hield. Het is nu onze taak om hun herinneringen levend te houden..”