Taliban schieten in de lucht om manifestatie van vrouwen uiteen te drijven

Talibanstrijders hebben zaterdag in de lucht geschoten om een demonstratie van vrouwen uiteen te drijven die het recht op werk en onderwijs eisten in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat melden journalisten van AFP ter plaatse.

Ongeveer 40 vrouwen scandeerden de slogan “Brood, werk en vrijheid” terwijl ze langs het ministerie van Onderwijs passeerden, voordat een groep talibanstrijders hen uiteenjoeg door ongeveer vijf minuten na het begin van de mars salvo’s in de lucht te schieten.

Het is een jaar geleden dat de taliban opnieuw de macht hebben overgenomen in Afghanistan. Dat betekende vooral voor vrouwen en meisjes een stap achteruit. De demonstranten droegen een spandoek met de tekst: “15 augustus is een zwarte dag”, verwijzend naar de datum van de machtsovername door de taliban van Kaboel in 2021. “Gerechtigheid, gerechtigheid. Wij hebben genoeg van onwetendheid”, scandeerden de vrouwen.

LEES OOK. De sharia zou ‘vriendelijk’ zijn en ze zouden vrouwen respecteren: wat is er geworden van de beloftes van de taliban?

De taliban in militaire uniformen en gewapend met aanvalsgeweren blokkeerden de vrouwen aan een kruispunt en schoten daarop enkele seconden lang in de lucht. Een van hen deed daarbij alsof hij de op de vrouwen schoot.

Sommige demonstranten vluchtten vervolgens de nabijgelegen winkels in, waar zij door de taliban werden achtervolgd en met geweerkolven werden geslagen.