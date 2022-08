Berlijnse brandweer rukt opnieuw uit voor brand in Grunewald

De brandweer van Berlijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw uitgerukt voor een bosbrand in de bosrijke omgeving van het stadsbos Grunewald, in het zuidwesten van de Duitse stad.

De brandweer was met ongeveer 50 man enkele uren ter plaatse. Een woordvoerder van de brandweer zei zaterdagochtend dat het vuur rond 9.30 uur was geblust.

Ongeveer 4.000 vierkante meter bos ging in de vlammen op. Omdat de grond erg droog is en er veel dood hout lag, ging het blussen niet makkelijk. Wat het vuur heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Recent nog was de Duitse brandweer dagen in de weer met het blussen van een brand in datzelfde Grunewald na een explosie in een munitieopslagplaats van de Duitse politie. Bijkomend probleem was dat op het grote terrein zowat 30 ton munitie uit de Tweede Wereldoorlog en enkele honderden kilo’s vuurwerk die vernietigd moesten worden lagen opgeslagen. Bijna 50 hectare is er afgebrand.