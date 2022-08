Het is officieel: we maken de eerste hittegolf van het jaar mee. Het wordt vandaag en morgen nog puffen en zweten want het KMI voorspelt dit weekend nog steeds maximumtemperaturen tot zo’n 35 graden. Van opletten met waterflesjes in de auto tot het gevaar van de tuinslang: wij geven je tien tips mee om de hittegolf te overleven.