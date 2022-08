Bestuurder mist bocht, vliegt over veld op snelweg, ramt auto met vier inzittenden en gaat over de kop

Een spectaculair ongeval zaterdagmorgen om 11.30 uur op de A19 in Kortrijk richting Ieper. Een man die vanop de E403 de snelweg wilde oprijden, miste zijn bocht en reed gewoon rechtdoor. Daarbij ramde hij een auto met vier inzittenden en ging daarna over de kop.

“Het was net als in de films”, zegt de bestuurder van een witte Toyota Yaris. De man uit Hoeilaart was met zijn gezin met twee kindjes van anderhalf en zeven op weg naar zee toen hij op de A19 in Kortrijk de schrik van zijn leven opdeed. “Ik zag de auto van rechts opdoemen en probeerde hem nog te ontwijken, maar hij kwam gewoon te snel af.”

Zijn vrouw had wat pijn aan het hoofd, de twee kindjes kwamen net als hun papa met de schrik vrij. Ook de bestuurder van de grijze Opel Meriva die het ongeval veroorzaakte kwam er met enkele schrammen vanaf. Hoe het ongeval kon gebeuren, weet de 33-jarige Michael E. uit Wervik niet goed.

Hij kwam van Kortemark en wilde vanop de E403 de A19 richting Ieper oprijden. Daar miste hij de bocht. “Was het de warmte? Ik weet het niet. De bocht zag ik niet waardoor ik rechtdoor het veld overvloog en zo tegen de andere wagen knalde, waarna mijn wagen op de kop ging”, getuigde hij. “Ik begrijp het zelf niet goed.”

Beide wagens moesten worden getakeld. Door het ongeval moest alle verkeer over één rijstrook wat zorgde voor wat hinder. De brandweer kwam ter plaatse om het puin van de twee wagens te ruimen.