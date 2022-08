Opvolger brokkelbrug over E313 krijgt spectaculair vorm: 14 van 21 liggers op hun plaats gehesen

Dit verlengde weekend plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer de liggers van de nieuwe brug over de E313 ter hoogte van de Wijnegemsteenweg in Wommelgem. Een spectaculaire operatie, zo konden wij vaststellen. Veertien van de 21 belangrijke ‘bouwstenen’ van de nieuwe brug liggen intussen stabiel op de nieuwe pijlers. Die veroorzaakt nog tot en met maandag hinder op de E313.

Jan Auman

Voor de operatie, die vrijdagavond van start ging, werd via de firma Mammoet een vijftig meter hoge torenkraan en mobiele Liebherr-torenkraan aangevoerd met een telescopische arm van 84 meter. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden hiermee de eerste lange betonnen liggers op hun plaats gelegd. Intussen is gestart met het aanbrengen van al even indrukwekkende betonplaten. Samen vormen die elementen de basis voor het nieuwe wegdek, dat later volgt.

Gespecialiseerde bouwbedrijven werken nog het hele weekend verder aan de opvolger van de ‘brokkelbrug’ tussen Wijnegem en Wommelgem. Zondagvoormiddag volgen de laatste zeven brugliggers.

Wat opvalt, zeker bij de luchtbeelden van de constructie, is de enorme omvang van de nieuwe brug. Die overspant veel meer dan de rijvakken van de E313. Langs de kant van Wijnegem wordt een extra strook voorzien onder de brug om later een nieuwe fietssnelweg of sneltram aan te leggen. Al kunnen het ook extra rijstroken worden voor het autoverkeer.

Als gevolg van deze bouwkundige operatie zal er nog tot en met maandag 15 augustus verkeershinder zijn op de onderliggende snelweg E313. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer er over twee rijstroken in elke richting, op de andere zijde van de snelweg. Halverwege het weekend wisselen de werken en het verkeer van kant.

Mijd E313

AWV en het Vlaams Verkeerscentrum vragen bestuurders om de E313 in Wommelgem zoveel mogelijk te vermijden tijdens de werken. Het verkeer van Hasselt naar Antwerpen of Gent (en omgekeerd) kan omrijden via Brussel. Als bestuurders toch via de E313 rijden, houden ze best rekening met ernstige hinder en lange verliestijden.

Na de plaatsing van de brugliggers volgt de wegopbouw op de brug en de aanloophellingen, en het plaatsen van de fietsbruggen. De werken duren zeker nog tot het einde van het jaar. Begin 2023 verwacht AWV dat er over de nieuwe brug opnieuw verkeer kan rijden. De Vlaamse overheid investeert ruim 7 miljoen euro in het nieuwe kunstwerk. (jaa)

