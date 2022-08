Ruzie in garage escaleert: hand van man afgehakt met ijzeren staaf, vier personen opgepakt

In de Zoomstraat in Lokeren is in de nacht van vrijdag op zaterdag een garagehouder aangevallen door een twintigtal personen. Er werden enkele schoten in de lucht gelost en de hand van een man werd afgehakt met een ijzeren staaf. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De inval gebeurde rond middernacht. Nadien zou iedereen op de vlucht zijn geslagen. Maar in het ziekenhuis kwam ongeveer tegelijkertijd een man binnen wiens hand was afgehakt. Dat bleek later door een ijzeren staaf met een scherpe rand. Al snel bleek dat de twee incidenten met elkaar te maken hadden.

Er werden vier personen gearresteerd. De garagist en zijn broer, de man wiens hand werd afgehakt en de man die hem binnenbracht in het ziekenhuis. Het parket vorderde een onderzoeksrechter om het incident verder uit te klaren. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de aanleiding van het incident.