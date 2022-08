Trouwdatum van prinses Maria Laura bekend

Prinses Maria Laura, de dochter van prinses Astrid en prins Lorenz, stapt op 10 september in Brussel in het huwelijksbootje. Dat schrijft Bruzz.

Dat prinses Maria Laura gaat trouwen is al langer bekend. Eind vorig jaar werd haar huwelijk met de Brits-Franse William Isvy aangekondigd. En op 31 januari gaf koning Filip ook zijn zegen voor het huwelijk. Dat is nodig omdat Maria Laura de negende is op de ranglijst voor de troonopvolging en die goedkeuring heeft ze nodig als ze dat wil blijven.

Nu weten we ook wanneer ze effectief haar jawoord zal geven. De festiviteiten staan gepland op 10 september 2022. De prinses zal dan in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in het huwelijksbootje stappen met Isvy.

Het nieuws van de verloving kwam eind vorig jaar als een verrassing, want het was niet geweten dat Maria Laura een relatie had. Het koppel woont en werkt in Londen. Zij is als analist gespecialiseerd in klimaatverandering, hij is actief in de financiële sector. William werd geboren in Parijs, maar woonde het grootste deel van zijn jeugd in Londen. In de Engelse hoofdstad behaalde hij zijn baccalaureaat aan het Lycée français Charles de Gaulle. Daarna verhuisde hij naar Canada, om aan de McGill University in Montreal een licentie in de financiën te veroveren.

Na zijn studie begon William zijn professionele loopbaan in Londen op de afdeling fusions-acquisitions (fusies en overnames) van een grote Amerikaanse investeringsbank. Hij houdt zich nu bezig met vermogensbeheer. William heeft een passie voor tennis en reist graag, twee interesses die hij deelt met Maria Laura.

(sgg, dhs)