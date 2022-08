Geen Ruud Vormer in de selectie voor match op OH Leuven: Club Brugge hoopt op oplossing deze zomer

Géén Ruud Vormer (34) in de selectie bij Club Brugge voor de verplaatsing naar OH Leuven: de aanvoerder werd gepasseerd. Het is een publiek geheim dat Club een oplossing wenst voor Vormer voor het einde van de transferperiode, terwijl de Nederlander geen haast heeft.

Op speeldag 1 nog basisspeler, vorige week invaller, nu gewoon enkeltje richting tribune: het verhaal van Ruud Vormer bij Club Brugge lijkt definitief voorbij. Carl Hoefkens selecteerde voor de verplaatsing naar OH Leuven 20 spelers, maar daar is geen plaats voor de aanvoerder. Of dat de keuze van Hoefkens is, valt te betwijfelen: het bestuur van Club ziet Vormer, die een dik contract heeft, het liefst van al deze zomer vertrekken. En omdat het einde van de mercato nadert, geeft Club hem een duidelijk signaal: er is dit seizoen geen plaats meer voor de 34-jarige Nederlander, die sinds vorig seizoen zijn basisplaats kwijt is. Dat werd hem deze zomer ook al verschillende keren persoonlijk op het hart gedrukt. Vormer heeft bij Club Brugge vijf titels en meer dan 350 wedstrijden op zijn palmares.

Niet gehaast

Vormer mag gratis naar het buitenland vertrekken, maar is niet gehaast. Andere ploegen uit de Jupiler Pro League moeten nog een transfersom betalen, ondanks het feit dat zijn contract volgende zomer afloopt. Een aantal opvallende ploegen polsten al. Rivaal AA Gent informeerde kort, maar vindt zijn looneisen onhaalbaar. Ook een andere Belgische topclub hield zijn dossier in de gaten, net als Zulte Waregem. Nooit werden die pistes evenwel concreet. En Vormer zelf is niet gehaast. Ofwel een exotisch (en lucratief) avontuur, ofwel zijn contract uitdoen bij Club Brugge: dat is altijd zijn insteek geweest.

Nog naast de selectie: Hendry en Balanta, die vorige week ook al gepasseerd werken. Het lijkt erop dat hun verhaal bij Club Brugge (voorlopig) ook voorbij is. Al is het seizoen nog lang, natuurlijk.