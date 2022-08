Man overleden en vrouw kritiek nadat pick-up tegen woning rijdt

Drama in Vleteren. Op een snikhete zaterdagnamiddag werd de landelijke Westhoekgemeente opgeschrikt door een luide knal van een pick-uptruck, die tegen een woning belandde. De menselijke tol is bijzonder zwaar: de bestuurder overleed ter plaatse, zijn passagier werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen zagen hoe een pick-uptruck zaterdag even voor 16.30 uur vanuit de richting van Veurne zwalpte op de N8, een drukke gewestweg die de Westhoek verbindt met de Westkust. Ter hoogte van ontmoetingscentrum De Sceure in de Vleterse deelgemeente Oostvleteren, in de bebouwde kom, stak het voertuig plots het tegenovergestelde rijvak over en bleef naar links rijden over het fietspad en voetpad, tot het met een grote knal inreed op de hoek van een woning.

(Lees verder onder de foto)

De man zou overleden zijn door een natuurlijke oorzaak. — © Thijs Pattyn

De toestand van de inzittenden leek meteen zeer ernstig. Brandweer Westhoek snelde ter plaatse om hen uit het wrak te bevrijden. Voor de bestuurder, een man van 65 jaar uit de streek van de Henegouwse provinciehoofdstad Bergen, kon geen hulp meer baten ondanks ruim een half uur reanimeren.

De man zou overleden zijn door een natuurlijke oorzaak en niet door het ongeval.

(Lees verder onder de foto)

De vrouwelijke passagier is in levensgevaar. — © Thijs Pattyn

Zijn passagier, een vrouw van 42 jaar uit Bergen, verkeerde in levensgevaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voertuig zou niet geremd hebben vlak voor de crash, wat erop wijst dat de bestuurder mogelijk onwel werd. In afwachting van de nodige vaststellingen plaatste de brandweer een tent over het lichaam van de man, om het af te schermen van het voorbijgaand verkeer. De hinder tijdens de interventie van de hulpdiensten bleef beperkt.

Het parket van West-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Zowel het lichaam als het voertuig zijn in beslag genomen, er zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam.

De schade aan de woning zou meevallen, bevestigt kapitein Guido Snick, de overste van brandweerpost Lo-Reninge. “Het voertuig belandde tegen de hoek van de woning, een van de sterkste punten van het gebouw”, aldus Snick. “Er is wellicht geen structurele schade, ook niet aan de binnenkant van het huis. Door het exploderen van de batterij is wel zwavelzuur op de gevel terechtgekomen.”