Igor Vetokele scoort opnieuw: “Offensieve weelde van de ploeg getoond”

Westerlo zag begin dit seizoen topschutter Erdon Daci uitvallen en Lyle Foster is nog niet honderd procent. Veel maakt het voorlopig niet uit. Tegen Standard was het spitsenduo Vetokele-Nene trefzeker en ook invaller Foster trof raak.

In het slot van de eerste helft bracht Vetokele Westerlo op voorsprong. Het was voor de Angolese Belg al het derde doelpunt in 114 speelminuten. “Jammer genoeg volgde er na de pauze geen nummer vier”, verwees Vetokele naar twee uitstekende kansen na de pauze. “Maar ik ben al content met die drie goals. Of ik nu op weg ben naar de dubbele cijfers dit seizoen. (Glimlacht) We zullen wel zien.”

Met zijn drie goals in drie wedstrijden is Vetokele de exponent van het aanvallende geweld bij Westerlo. “We hebben vandaag meer ons spel kunnen tonen dan vorige week in Gent en dan zie je dat we heel gevaarlijk kunnen zijn. Als spits weten we dat we die bal wel een keer zullen krijgen. En Nene heeft zich vandaag een geweldige aanwinst getoond. Eén tegen één kan hij met een individuele actie het verschil maken.”

Met ook nog een goal van invaller Foster kan je je afvragen of Westerlo na het uitvallen van Daci wel een nieuwe spits nodig heeft. Vetokele: “Het is niet aan mij om dat te bepalen, maar we hebben bewezen dat deze ploeg over voldoende aanvallend geweld beschikt. En de concurrentie is groot. Twee weken geleden zat ik nog op de bank, nu maak ik de doelpunten.”

Nene: “Wat een fantastische dag”

Dorgeles Nene verscheen voor het eerst aan de aftrap. Na een goede invalbeurt tegen AA Gent leverde hij opnieuw zijn visitekaartje af. De 19-jarige Malinees onderscheidde zich met enkele flitsende acties en zette Westerlo kort na de pauze op 2-0.

“Een mooie goal”, glunderde Nene. “Mijn eerste basisplaats én mijn eerste goal: wat een fantastische dag. Als ploeg gaf het ons op dat moment ook wat meer ademruimte. Over mijn match ben ik wel tevreden. Als technische speler heb ik mijn kwaliteiten een paar keer kunnen tonen en ook doelpunten maken is één van mijn sterke punten. Bij mijn vorige clubs heb ik altijd vaak gescoord, die lijn wil ik nu bij Westerlo doortrekken.”

© BELGA

“Op dit moment hebben we zeker nog niet de beste Nene gezien. Ik moet me nog aanpassen aan het niveau en het fysieke voetbal in België, maar dat wil niet zeggen dat ik schrik heb om iets te ondernemen.” Na zijn doelpunt moest Nene geblesseerd naar de kant na een tik tegen de bil. De Malinees hinkte de catacomben uit. “Maar de supporters moeten zich geen zorgen maken. Het is niets ernstigs.” Een knipoog en weg was hij. Al was het wel iets trager dan op het veld.

Deila: “Ik moet zelf ook in de spiegel kijken”

Ronny Deila bestelde voor de persbabbel een cognac om de nederlaag door te spoelen. Noorse humor. De coach van Standard nam vrede met een plat watertje terwijl hij de fletse prestatie van zijn team doorlichtte.

“Ik ben heel teleurgesteld over onze wedstrijd”, vertelde Deila. ”We verdienden niet te winnen. We verdienden zelfs geen punt. Zij hebben veel meer kansen dan ons gecreëerd.”

“De eerste helft was nog gelijkopgaand, maar na de rust lag alles open bij ons”, vervolgde Deila. ”Daar ben ik zelf ook in de fout gegaan. Na de 3-2 had ik nooit zoveel ruimte mogen laten op onze rechterflank (na de wissel van Dewaele voor Shamir, nvdr.). Ik wilde vol voor de 3-3 gaan, maar dan moet je wel de bal hebben. Dat reken ik mezelf aan. Ik moet zelf ook in de spiegel kijken. Thuis- en uitwedstrijden zijn een heel ander verhaal. Thuis doen we het goed, maar op verplaatsing geven we veel te veel kansen weg. Dat moeten we dringend beter gaan managen. Het is een moeilijke dag geweest voor ons allemaal. Nu moeten we elkaar oprapen en terug vooruitkijken.”