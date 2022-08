Zij is de jongste die Harvey Weinstein van seksueel misbruik beschuldigt: “We waren net in zijn appartement en hij ejaculeerde al”

Het Poolse model Kaja Sokola was slechts 16 jaar oud toen ze de voormalige Hollywoodproducer Harvey Weinstein ontmoette. Ze klaagt hem nu, net zoals vele anderen, aan voor seksueel misbruik en is daardoor ook de jongste vrouw die hem voor de rechter brengt.

Ze was een zestienjarig model en was vanuit Polen naar Manhattan gereisd om het te maken in de filmwereld. Kaja Sokola was voor het eerst echt gescheiden van haar ouders en moest als tiener haar weg vinden in Hollywood.

Tijdens een evenement zeiden mensen tegen haar: “Dat is de koning van Hollywood en hij kan alles laten gebeuren.” Die ‘hij’ was de toen 50-jarige Harvey Weinstein. “Hij (Weinstein, red.) zei: ‘Ik kan zien dat je potentieel hebt. Als je actrice wilt worden, wil ik graag met je lunchen om het te bespreken.’ Natuurlijk, ik had al gehoord: ‘Ga niet uit eten. Mensen kunnen allerlei soorten drugs in je drankjes doen.’ Maar een lunch leek me wel veilig”, vertelde Sokola aan Rolling Stone.

De jonge vrouw gaf haar nummer aan Weinstein en drie dagen later werd ze opgebeld voor een lunch. Zijn chauffeur zou haar oppikken. Toen ze in de auto naast de Hollywoodproducer zat, vroeg hij naar haar leeftijd. Ze antwoordde eerlijk: zestien. De chauffeur zette de twee af aan het appartement van Weinstein in Soho. Toen de liftdeur direct uitkwam in het huis van Weinstein, besefte Sokola dat ze alleen waren. Binnen enkele minuten heeft Weinstein haar seksueel misbruikt en daarna op de vloer geëjaculeerd, zegt ze.

De tiener probeerde te ontsnappen, maar hij blokkeerde de uitgang en hield haar vast bij haar armen. Toen zei Weinstein dat was net gebeurd was alledaags voor hem was en dat hij vrouwen zoals Gwyneth Paltrow en Penélope Cruz ook geholpen had met hun carrières. Daarna liet hij de jonge vrouw los en zei haar dat ze moest werken aan haar koppigheid.

© AP

In 2019 trok Sokola naar de rechtbank tegen Weinstein. Ze is daarmee de jongste vrouw die Weinstein beschuldigd van seksueel misbruik. De advocaat van de producer ontkent de beweringen van de vrouw “categoriek en nadrukkelijk.”

“Een tijdlijn van de gebeurtenissen, bevestigd door ander bewijsmateriaal, weerlegt de beschuldigden van Sokola van seksueel misbruik als minderjarige.” Zo zou Weinstein het appartement, waar de feiten zich zouden hebben afgespeeld hebben, pas gekocht hebben in 2005, terwijl Sokola spreekt over 2002.

Sinds The New York Times in 2017 een groot artikel schreef over Weinstein, zijn er al 80 personen naar voren gekomen die de man beschuldigden van verschillende feiten. Weinstein zit momenteel al een gevangenisstraf van 23 jaar uit en zal nog tal van rechtszaken moeten bijwonen. (sgg)