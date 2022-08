AA Gent heeft aanvallende versterking beet en strikt ex-speler van AC Milan

Hauge, die doorbrak bij Bodo Glimt maar zich later niet kon doorzetten bij AC Miaan, kan ook bij Eintracht Frankfurt niet rekenen op een basisplaats. Frankfurt stalt Hauge op uitleenbasis voor één seizoen in de Ghelamco Arena. In Gent wil de Noor dan ook de nodige speelminuten sprokkelen en moet hij de leemte opvullen die ontstond door de zware knieblessure van Tarik Tissoudali. Hauge zat zaterdagmiddag al niet meer in de wedstrijdkern van Eintracht Frankfurt, dat bij Hertha Berlijn 1-1 gelijkspeelde.

Vorig seizoen kenden de Buffalo’s al succes met een gelijkaardige deal waarbij Jordan Torunarigha weggeplukt werd bij Hertha Berlijn.