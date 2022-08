Grootste poliodreiging in lange tijd in VS

Vertraging in de vaccinatie van kinderen tegen polio omwille van COVID-19 en argwaan tegenover vaccinaties in het algemeen, hebben in de Verenigde Staten geleid tot de grootste dreiging van een uitbraak van polio in lange tijd.

Het voorbije decennium werd in de Verenigde Staten geen enkel geval van polio vastgesteld, maar deze week werd het virus ontdekt in stalen van rioolwater in de stad New York. Drie weken geleden was al een geval ontdekt in Rockland County, ook in de staat New York.

Nu drukken ook gezondheidsexperts in Californië hun bezorgdheid uit. De staat wil het rioolwater gaan controleren, omdat er veel toerisme is tussen New York en Californië en reizigers besmettelijk kunnen zijn zonder symptomen te vertonen.

Het virus is mogelijk ook wereldwijd aan een opmars bezig. In de regio rond Jeruzalem werden al gevallen gesignaleerd en ook in het rioolwater van Londen werd het virus aangetroffen.

Polio veroorzaakt verlamming en er bestaat geen medicijn. De ziekte kan enkel worden vermeden via vaccinatie. In België is die verplicht, in veel andere delen van de wereld niet.