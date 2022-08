Kazou-kamp in Spanje geëvacueerd wegens brand op domein

Een Kazou-kamp in het Spaanse Platja d’Aro aan de Costa Brava is zaterdag eventjes geëvacueerd wegens een brand op het domein. Dat bevestigt Kristien Van Mechelen, directeur bij Kazou. De brand kon snel geblust worden, waarna de 48 deelnemers naar hun kampplaats konden terugkeren. De oorzaak van de brand is nog onbekend.