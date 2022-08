“Behandel mijn kind niet als een hond”: gekraakte mailbox van Russische leger toont hoe het er echt aan toegaat aan het front

De lichamen van niet-geïdentificeerde mannen, vermoedelijk Russische soldaten, gerangschikt in een Z, een symbool van de Russische invasie, in de buurt van Charkov, Oekraïne. — © AP

Onderzoeksjournalisten van het netwerk Bellingcat en de krant The Insider, hebben de mailbox van het Russische militaire parket gekraakt. Daaruit blijken de schrijnende omstandigheden waarin Russische soldaten blootgesteld worden aan het front. Simpele dienstplichtigen worden als beroepsmilitairen naar het oorlogsgebied misleid of gedwongen. Daar krijgen ze amper voeding, water of medische verzorging. En wanneer ze gevangengenomen of gedood worden, wordt de familie niet ingelicht.

“Mijn twintigjarige zoon werd in april voor oefeningen in het zuiden van het land opgeroepen. Nadien bleek dat hij eigenlijk naar de oorlog in Oekraïne werd gebracht. Daar werd hem verteld dat hij vanaf nu een “contract-militair” was, hoewel mijn zoon nooit iets ondertekend heeft. En alle andere die bij hem zijn, zijn ook simpele dienstplichtigen, die niets ondertekenden.”

“Aan het front leven ze in tenten, zonder toilet of verzorging. Per twee soldaten is er één verpakt rantsoen, en er is geen water. We sturen van thuis geld voor brood en eten. Ik begrijp dat dit het leger is, maar mijn kind mag niet als een hond behandeld worden. Ik smeek u mijn klacht te onderzoeken en actie te ondernemen. Waar is de gerechtigheid? Alsjeblieft, help!”

Sneeuw eten

Onderzoeksjournalisten van het netwerk Bellingcat en de krant The Insider, hebben de mailbox van het Russische militaire parket gekraakt. Uit de honderden klachten aan het adres van het Russische leger in die mailbox, blijkt dat heel wat dienstplichtigen naar het front misleid worden, om er als zogezegde beroepsmilitair te strijden, hoewel ze daar niet mee instemden. Bij sommigen zou het contract valselijk ondertekend zijn, anderen zouden met geweld of bedreigingen ertoe gedwongen zijn hun handtekening op papier te zetten.

Heel wat klachten schetsen ook een schrijnend beeld van de levensomstandigheden aan het front. Uit één van de klachten blijkt dat de Russen aan het front bij gebrek aan water sneeuw aten. En dat de frontlinie er bezet wordt door dienstplichtigen zonder enige militaire ervaring.

De meest voorkomende klachten zijn dan weer van ouders die geen enkele informatie te pakken krijgen over hun verdwenen zonen.

“Ik wil echt leven”

“Wij willen u mededelen dat onze zonen in de herfst van 2021 zijn opgeroepen voor het Russische leger. Sinds 24 februari 2022 hebben we niets meer van hen gehoord, en tot op heden weten wij niet waar onze zonen zich bevinden. Onze kinderen zijn op frauduleuze wijze gerekruteerd en hun leven is in gevaar. Wij vragen u onze vermiste zonen te vinden, en hen naar een veilige plaats over te brengen.”

Dat de hoop van de ouders allicht illuster is, blijkt onder meer uit de gelekte getuigenis van een beroepsmilitair, wiens ontslag maar niet aanvaard wordt. “Vanaf de eerste dagen zit ik aan het front. Ik verloor al mijn kameraden in de gevechten. Ik ben 21 jaar oud, depressief en wil echt LEVEN. Ik wil ontslag nemen, maar mijn commandant weigert het te accepteren. Wat moet ik doen?”