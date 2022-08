Na vier jaar zijn Stefan en Kevin nog steeds niet erkend als papa’s van Rocco (4): “En dan noemt Oostende zich ‘regenboogstad’”

Terwijl Antwerpen massaal met regenboogvlaggen zwaaide, schreef de Oostendse papa Stefan Westerlinck (44) vrijdagavond een bedrukte Facebookpost. Over zijn zoontje Rocco, dat na vier jaar officieel nog altijd zijn zoontje niet is. De jongen werd geboren via draagmoederschap in de VS. Omdat daar in ons land geen wettelijke basis voor is, kwamen Stefan en zijn vriend Kevin terecht in een eindeloze administratieve mallemolen. “En dat in ‘regenboogstad’ Oostende.”